Samurai Shodown arriverà su Xbox Series X e Series S

Affilate le vostre katane, ché con l’alta definizione quelle lame smussate risalteranno ancora di più: SNK ha annunciato che Samurai Shodown, il suo picchiaduro bidimensionale, approderà anche su Xbox Series X e Series S. Per l’occasione, lo sviluppatore ha anche preparato un trailer che mette in mostra tutti i bizzarri personaggi del suo picchiaduro come potremo goderceli sulle console di nuova generazione.

Samurai Shodown arriverà sulle console Microsoft nel corso di questa stagione invernale, anche se per il momento non è dato sapere un giorno preciso. Allo stesso modo, SNK non si è sbottonata su quali saranno le feature di questa versione, nè se l’utenza PC potrà beneficiare di eventuali miglioramenti della versione next-gen; anche perché diciamocielo, un Senpuuretsuzan in 4K un po’ di gola ce la fa venire. Dovessero esserci novità, vi terremo ovviamente aggiornati.