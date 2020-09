Metal Gear, Contra e Castlevania arrivano su GOG

La notizia era nell’aria, e non ci è voluto molto prima che si concretizzasse: GOG.com ha da poco annunciato l’arrivo sul suo negozio di alcuni classici titoli Konami. I giochi sono quelli anticipati dall’indiscrezione di due giorni fa, e cioè:

Metal Gear ;

; Metal Gear Solid;

Metal Gear Solid 2: Subastance ;

; Konami Collector’s Series: Contra & Castlevania.

Una serie di titoli assolutamente imperdibili per i fan del genere stealth e ancora di più per gli amanti di Metal Gear, così come per chi non ha mai dimenticato Contra e chi vuole rivivere (o scoprire!) l’inizio della leggendaria saga di Castlevania. Importante notare che quest’ultima collezione include cinque giochi, e cioè Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Castlevania III: Dracula’s Curse, Contra e Super C. Quindi se avevate paura la raccolta non includesse Bloody Tears, potete restare tranquilli.