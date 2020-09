Untitled Goose Game: disponibile la modalità cooperativa

La dispettosissima oca di Untitled Goose Game non ha certo intenzione di dare tregua ai poveri umani che devono tollerarne le angherie, e anzi da oggi l’aumentare di oche presenti su schermo allo stesso momento aumenta del 100%. L’ultimo aggiornamento del gioco di House House, che arriva quasi un anno esatto dopo il lancio, introduce infatti la modalità cooperativa. Perché se un’oca può causare tutto questo caos, cosa possono fare due oche coordinate non vogliamo neanche immaginarlo.

L’aggiornamento per la modalità cooperativa sarà disponibile per tutti i giocatori in forma completamente gratuita, e permetterà a due persone di completare il gioco nella sua interezza inventando nuovi modi di risolvere gli enigmi. Ricordiamo, inoltre, che fra pochi giorni sarà disponibile un’edizione fisica speciale di Untitled Goose Game.