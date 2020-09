Port Royale 4: il gestionale di Kalypso Media è ora disponibile

Cosa c’è di meglio di imbarcarsi su un galeone mercantile, attraversare rotte lunghe centinaia di chilometri e sperare non appaia un jolly roger all’orizzonte? Beh, se pensate che forse è idea più saggia essere quello che organizza le spedizioni e non rischia la pellaccia in prima persona, Port Royale 4 è disponibile da oggi per PC, PlayStation 4 e Xbox One e potrebbe essere il gioco che fa per voi. Sviluppato da Gaming Minds Studios e pubblicato da Kalypso Media, quest’ultimo titolo della famosa serie promette di essere il simulatore di mercanteggio definitivo, ma la lotta per la supremazia economica dei Caraibi non sarà facile.

Ambientato nel XVII secolo, Port Royale 4 ci permetterà di scendere nei panni di un ambizioso governatore di una delle quattro grandi potenze navali (Spagna, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi). Dovremo sviluppare catene di produzione efficienti e creare rotte commerciali che colleghino le isole dei Caraibi, ma la rivalità sarà agguerrita e talvolta toccherà ricorrere alla diplomazia delle cannoniere. Port Royale 4 avrà infatti una componente militare, che ci permetterà di attaccare le colonie nemiche e di dare il via a battaglie navali a turni, che vedranno schierate un massimo di 16 navi. Ogni nazione ovviamente potrà schierare navi specifiche e adottare tattiche speciali.

Port Royale 4 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One; la versione per Switch è prevista per il 2021. Per altre informazioni, Kalypso Media terrà uno stream speciale dedicato al gioco questa sera alle 19:00 sul suo canale Twitch.