Animal Crossing: New Horizons si tingerà dei colori dell'autunno

Il terrore e il raccapriccio stanno per arrivare in Animal Crossing: New Horizons, e no, non si tratta di Nook che viene a bussare alla vostra porta, ma dell’arrivo della stagione autunnale e delle festività di Halloween! A partire dal 30 settembre, con una aggiornamento gratuito, gli alberi inizieranno a tingersi del colore dell’ambra e ghiande e pigne inizieranno a cadere – e siamo sicuri che le vostre vulcaniche menti sapranno bene come impiegarle. Ma non è tutto quello che arriverà su Animal Crossing: New Horizons, come possiamo vedere dal trailer che Nintendo ha preparato.

Oltre ai costumi di Halloween (penserete mica di poter sfuggire all’annuale dolcetto o scherzetto, eh?), disponibili presso il negozio delle sorelle Ago e Filo, l’aggiornamento introdurrà anche la coltivazione delle zucche, che saranno disponibili tutto l’anno da Florindo o da Nook nel mese di ottobre. Hallowenn sarà poi festeggiato in grande stile, quando a partire dal 31 ottobre alle 17:00 gli abitanti si raduneranno in piazza, che sarà adornata con decorazioni a tema, e offrendo caramelle e lecca lecca a un nuovo misterioso ospite potremo sbloccare nuovi costumi spettrali.

Infine, anche il servizio NookLink nell’app per smartphone Nintendo Switch Online riceverà un aggiornamento all’inizio di ottobre, che ci permetterà di utilizzarlo per esprimere rapidamente le reazioni più adeguate al momento. Il tempismo giusto è tutto!