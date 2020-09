Spelunky 2 su PC non avrà la coop online al lancio

Spelunky 2 è uscito già da qualche giorno su PlayStation 4, ma i fan più orientati a giocarlo su PC sono ancora in attesa del titolo creato da Derek Yu. Il motivo di questo ritardo di un paio di settimane, come annunciato proprio dallo sviluppatore qualche tempo fa, era originariamente dovuto alla volontà di assicurarsi che il multiplayer cooperativo online funzionasse alla perfezione. Sembra però che Mossmouth abbia incontrato più problemi del previsto, visto che nell’ultimo post lo studio ha fatto sapere che questa modalità non sarà disponibile al lancio su PC.

“Per quanto riguarda la nostra data di lancio, abbiamo ascoltato la voce della community e deciso di dare priorità al lancio su Steam, così che i giocatori potessero godersi il gioco prima possibile. Sfortunatamente, questo significa che non saremo in grado di avere il multiplayer online al lancio […]. Sappiamo che questa sarà una delusione per i giocatori che non vedevano l’ora di tuffarsi nel co-op online fin dal primo giorno. Fino a poco fa speravamo ancora di essere in grado di averlo al lancio, come previsto.”

La data di lancio di Spelunky 2 su Steam è dunque ancora il 29 settembre; per il multiplayer (che avrà anche funzionalità cross play), Derek Yu prevede che ci vorrà qualche settimana al massimo. Una volta implementato in maniera soddisfacente, Mossmouth si metterà rapidamente al lavoro per introdurre le funzionalità PvP, con modalità come Deathmatch e Hold the Idol.