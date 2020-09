Monster Hunter Rise si presenta al TGS con un trailer di gameplay

Annunciato pochi giorni fa, Monster Hunter Rise è il nuovo capitolo della famosa serie Capcom dedicata alla caccia di enormi creature, che uscirà in esclusiva su Nintendo Switch. L’annuncio aveva incluso svariati screenshot, ma nessun video che mostrasse il gameplay in azione. Capcom ha deciso di porre rimedio a questa mancanza nel corso della sua conferenza al Tokyo Game Show, portando un trailer che oltre alla verticalità e mobilità che contraddistinguono questo nuovo capitolo mostra anche alcuni dei mostri a cui dovremo dare la caccia.

Sembra che la meccanica del rampino già sperimentata in Iceborne tornerà anche qui a farci compagnia, non sono come mezzo da utilizzare per l’esplorazione ma anche come supporto alla nostra mobilità in combattimento. Siamo sicuri che gli utilizzatori della balestra pesante lo apprezzeranno un sacco, specie visto che quel Magnamalo non sembra il tipo di mostro che rende la vita facile a chi resta immobile troppo a lungo.

Monster Hunter Rise arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 26 marzo 2021.