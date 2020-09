Già qualche giorno fa era saltata fuori qualche indiscrezione che aveva fatto presagire un futuro arrivo di una versione rimasterizzata dei primi tre capitoli di Mass Effect. Sembra però che la collezione, che avrebbe come nome ufficiale Mass Effect: Legendary Edition, abbia richiesto più tempo del necessario, come scritto da Jeff Grub per VentureBeat. Il motivo principale di questo rinvio sarebbe il primo capitolo della saga, giudicato da Electronic Arts non all’altezza dei tempi né dei suoi due successori dal punto di vista sia grafico che del gameplay.

Per evitare quindi di dare una cattiva impressione ai giocatori, che delusi da Mass Effect 1 potrebbero decidere di non provare nemmeno i successivi, la compagnia ha preferito rimandare la collezione ai primi mesi del 2021, così da avere il tempo di porre rimedio alle mancanze del primo capitolo delle avventure di Shepard. Sempre stando a Jeff Grub, sembra che la collezione includerà tutti i DLC dei tre giochi, ma non la pur apprezzata modalità multiplayer di Mass Effect 3; probabilmente una scelta dovuta alla volontà di evitare un impegno eccessivo di risorse.

Al solito, tenete presente che per quanto provenienti da fonte reputabile, si tratta pur sempre di indiscrezioni.