Tekken 7: il trailer di lancio della Season 4 rivela Kunimitsu

Al Tokyo Game Show non poteva certo mancare Bandai Namco, e con essa il suo picchiaduro di punta, Tekken 7. L’Iron Fist Tournament si è presentato allo show giapponese con il trailer di lancio della Season 4, che ha rivelato uno dei due personaggi che saranno introdotti; come già anticipato da alcune indiscrezioni emerse nella giornata di ieri, si tratta di Kunimitsu. Per i fan del lore, non si tratta della stessa ninja apparsa in Tekken 2, ma della figlia che sembra aver preso a cuore la faida della madre con Yoshimitsu. Proprio la lotta fra lei e il leader del clan Manji sta al centro del trailer.

Kunimitsu arriverà con il suo stage dedicato, i Vermilion Gates, oltre a tutta quella serie di aggiornamenti al gioco che già erano stati annunciati a inizio agosto, fra cui una rivisitazione del sistema di ranking, nuove mosse e miglioramenti al netcode che, stando a una voce interna al Tekken Project come Markman, sembra dare davvero un nuovo senso all’esperienza online. Infine, Katsuhiro Harada ha annunciato tramite Twitter che Tekken 7 ha venduto più di 6 milioni di copie, portando il totale della serie a più di cinquanta milioni di copie vendute. Per dare un senso della cifra, nel corso della sua più che trentennale carriera la serie di Street Fighter ha invece venduto quarantacinque milioni di copie.

La Stagione 4 sarà disponibile a partire da questo autunno.