Resident Evil: Infinite Darkness sarà una nuova serie per Netflix

A quanto pare, da quel di Tokyo non arrivano solo annunci riguardanti i videogiochi: Capcom ha infatti rivelato Resident Evil: Infinite Darkness, serie TV in grafica computerizzata che arriverà su Netflix nel 2021. Protagonisti di questa serie saranno Leon Kennedy e Claire Redfield, che possiamo vedere in azione nel breve trailer di presentazione.

A quanto pare, questa serie si concentrerà principalmente sugli aspetti horror della serie piuttosto che su quelli più action. Per il resto, poche solo le informazioni rilasciate a proposito di questa nuova serie – che ha già una pagina su Netflix – ma possiamo già intuire che si differenzierà dall’altra serie Netflix ispirata a Resident Evil, che sarà invece girata in live action e vedrà come protagoniste le due figlie di Albert Wesker. Per saperne di più, però, non resta altro da fare che attendere.