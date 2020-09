Annunciato Dynasty Warriors 9 Empires per PC e console

Torna la saga action di stampo musou targata Koei Tecmo e Omega Force: le due compagnie hanno infatti annunciato Dynasty Warriors 9 Empires, in uscita prossimamente su PC e console.

Stando a quanto rivelato dal producer Akihiro Suzuki, Dynasty Warriors 9 Empires non utilizzerà la formula open world vista in azione nel diretto predecessore: il focus del titolo sarà infatti spostato interamente sulle battaglie, cercando di offrire schermaglie su vasta scala con un migliaio di nemici sullo schermo.

Il gioco sarà disponibile nel corso dei primi mesi del 2021 non solo su PC, PS4, Xbox One e Switch, ma anche sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X/S.