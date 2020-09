Annunciato Seed of Life, action adventure italiano per PC

Leonardo Interactive e MadLight Studio hanno annunciato Seed of Life, un nuovo action adventure Made in Italy in uscita prossimamente su PC tramite Steam.

Ambientato in mondo distopico semi-open world popolato da strane creature aliene, il gioco ci metterà nei panni della giovane Cora, che avrà l’obiettivo di trovare un misterioso dispositivo chiamato Seed e ripristinare la vita del pianeta.

“Non vediamo l’ora che, il prossimo anno, i fan dei platform e degli action-adventure game intraprendano il loro viaggio nel mondo di Lumia“, afferma Daniele Falcone, direttore generale di Leonardo Interactive. “Stiamo lavorando duramente per assicurarci che il nostro universo meravigliosamente strano e ricco di misteri intriganti, abilità fantastiche e fantasiosi extraterrestri venga portato presto in vita.”

Ispirato a titoli del calibro di Tomb Raider, Ori and the Will of the Wisps e Journey, in Seed of Life i giocatori dovranno farsi strada attraverso un pianeta simile a un labirinto, mentre si imbatteranno in capsule e apprenderanno abilità speciali che consentono loro di sfidare le leggi della natura e vincere i pericoli di un mondo morente sull’orlo della distruzione.

Segnaliamo, infine, che il gioco sarà disponibile su PC nel 2021.