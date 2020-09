Jump Force: ecco il trailer dedicato a Hiei di Yu Yu Hakusho

Direttamente dal Tokyo Game Show 2020, Bandai Namco ha diffuso il trailer ufficiale di Hiei, il prossimo personaggio che si unirà al roster di Jump Force.

Direttamente da Yu Yu Hakusho (per gli amici Yu degli Spettri), Hiei farà parte del secondo Character Pass, il quale include anche Shoto Todoroki di My Hero Academia e Meruem di Hunter X Hunter. Come già avvenuto in passato, questo personaggio potrà essere acquistato anche singolarmente al prezzo di € 3,99. Al momento non si conosce la data di disponibilità del DLC.