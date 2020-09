InXile Entertainment ha dato il via ai lavori su un nuovo RPG

È ufficiale: inXile Entertainment ha appena fatto partire lo sviluppo di un nuovo RPG.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Brian Fargo: lo studio head del team che ha dato i natali al recentissimo Wasteland 3 ha infatti diffuso un breve tweet con il quale ci informa che i lavori sono ai nastri di partenza. Questo progetto sarà un progetto esclusivamente next-gen in arrivo su PC e Xbox Series X/S, inoltre il motore grafico impiegato sarà l’Unreal Engine 5.

Dal momento che lo sviluppo è ancora nella fase embrionale della pre-produzione, è probabile che ci vorrà del tempo prima che il progetto venga annunciato in via ufficiale.

