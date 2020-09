Starfield: spunta un presunto primo screenshot del gioco

Nelle scorse ore è trapelato in Rete un presunto primo screenshot di Starfield, il videogioco fantascientifico in lavorazione presso Bethesda Softworks.

A quanto pare, l’immagine che vi proponiamo in calce all’articolo sarebbe riconducibile a una build del gioco risalente a un paio di anni fa, del 2018 per la precisione, e mostrerebbe un astronauta accanto alla sua nave. Lo screenshot rivelerebbe anche la possibile interfaccia di Starfield, con gli indicatori della salute, della stamina e dell’ossigeno a disposizione del personaggio.

È impossibile sapere se questo screenshot proviene effetivamente da Starfield, dunque come al solito vi invitiamo a prendere quanto riportato con le opportune cautele, nella speranza che Bethesda sollevi quanto prima il velo di mistero che avvolge il progetto.

