Yakuza: Like a Dragon anticipato su PC, PS4 e Xbox, a marzo su PS5

SEGA ha appena annunciato che Yakuza: Like a Dragon, ottavo episodio della bizzarra serie dedicata alla criminalità giapponese, arriverà il 10 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Series X, anticipando quindi di tre giorni la data precedentemente annunciata così da allinearsi con l’arrivo delle nuove console Microsoft (avevano pur detto “on day one of its release”, in effetti). Il titolo arriverà anche su PlayStation 5, ma avrà bisogno di qualche mesetto in più: la data prevista per le console Sony di nuova generazione è infatti il 21 marzo 2021. Ricordiamo che, come per la versione Xbox, anche quella PlayStation 4 prevede l’upgrade gratuito alla versione next gen.

Chi gioca su PC, invece, sarà contento di sapere che SEGA ha rilasciato i requisiti hardware per Yakuza: Like a Dragon, che come prevedibile non sono particolarmente esigenti.

Minimi:

Processore: Intel Core i5-3470 | AMD FX-8350

Intel Core i5-3470 | AMD FX-8350 RAM: 8 GB

8 GB Scheda Video : Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB Spazio su disco: 40 GB

Consigliati:

Processore: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1400 RAM: 8 GB

8 GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB | AMD Radeon RX 580, 4 GB

Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB | AMD Radeon RX 580, 4 GB Spazio su Disco: 60 GB