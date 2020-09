Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ecco la roadmap

Fra le novità presentate da Bandai Namco al Tokyo Game Show non è mancato anche qualcosa per Captain Tsubasa: Rise of New Champions, del quale sono stati annunciati i piani per i prossimi mesi. In particolare, il colosso giapponese ha dichiarato che saranno resi disponibili 3 DLC, ciascuno con tre nuovi personaggi; questi DLC potranno essere acquistati singolarmente, o come parte del Season Pass. Il primo pacchetto di personaggi è previsto per l’inverno di quest’anno, mentre per gli altri due ci sarà da aspettare la primavera 2021.

Non ci saranno però solo aggiornamenti a pagamento per Captain Tsubasa: Bandai Namco ha infatti annunciato eventi gratuiti che verranno aggiunti nel corso dei prossimi mesi al suo eccellente titolo arcade calcistico. Per il primo non ci sarà nemmeno da aspettare molto, visto che è previsto per il mese di ottobre.