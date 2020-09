Scarlet Nexus torna a mostrarsi con il trailer della storia

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Scarlet Nexus, il suo action RPG già annunciato a giugno. Questa volta soggetto principale del trailer è la storia, scritta da Takumi Miyajima, nome già famoso per il suo lavoro sulla serie di Tales Of. Laddove questi ultimi sono titoli fantasy, Scarlet Nexus adotta invece un’ambientazione definita brainpunk, un misto fra fantascienza e fantasy che non manca di rimandi all’estetica anni ’90.

Minaccia principale di Scarlet Nexus sono i cosiddetti Estranei, creature che scendono dal cielo per nutrirsi di cervelli umani. Per fermarli, viene istituita la FSE (Forza di Soppressione Estranei), che raduna i migliori combattenti a disposizione e dentro la quale possiamo trovare anche Yuito e Kasane, i due protagonisti del trailer e personaggi giocabili.

Scarlet Nexus sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, ma non ne è ancora stata annunciata una data di lancio.