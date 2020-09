Monster Hunter World: Iceborne, ecco il trailer dell'aggiornamento finale

Da quando è uscito, Monster Hunter World ha ricevuto tanti aggiornamenti che ne hanno arricchito il contenuto e, sopratutto, la popolazione di mostri a cui dare inesorabilmente la caccia. Sembra che però questo quinto Title Update per Iceborne sarà l’ultimo e, in quanto tale, non può che arrivare con un mostro degno di un atto finale. A tormentarci arriverà infatti il temibile drago Fatalis (un nome che, diciamo noi, è tutto un programma); con lui arriverà, ovviamente, anche un set di armature associate. Non sarà però l’unica novità, a giudicare dal trailer.

L’aggiornamento infatti prevederà una versione speciale del Velkhana, un nuovo evento a tema Halloween intitolato Fun Fright Fest e una collaborazione con Universal Studios Japan, che in soldoni significa nuovi set di armi e armature. L’aggiornamento gratuito per Monster Hunter World: Iceborne, del quale potete leggere qui le note complete, sarà disponibile a partire dal primo ottobre. Ricordiamo inoltre che, se da un lato Capcom non rilascerà più nuovo contenuto per Iceborne, dall’altro ha in lavorazione due titoli per Switch, uno dei quali abbiamo di recente visto in azione.