Rain Games annuncia ufficialmente Teslagrad 2

Rain Games ha annunciato di essere al lavoro su Teslagrad 2, sequel del buon platform di stampo metroidvania pubblicato nel 2013 su diverse piattaforme, e arrivato in seguito anche su Nintendo Switch.

Questo secondo capitolo della serie manterrà intatto lo spirito prettamente votato all’esplorazione tipico del predecessore, trasportando però il giocatore in una regione ancora inesplorata. L’avventura si svolgerà infatti nella fittizia Wyrmheim, una zona fortemente ispirata alla Norvegia, terra natale degli sviluppatori.

Purtroppo le infromazioni al momento terminano qui. Restiamo quindi in attesa di saperne di più.

