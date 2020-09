Need for Speed: Hot Pursuit, nuovo avvistamento della remaster

Non è la prima volta che parliamo di una possibile versione rimasterizzata di Need For Speed: Hot Pursuit. Già lo scorso giugno riportammo la notizia di una possibile remaster in lavorazione presso gli studi di Criterion, ma ora le voci si fanno un pochino più concrete.

Sul sito dell’ente di classificazione della Corea del Sud, infatti, è appena comparso un fantomatico Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, alimentando le indiscrezioni circa il possibile ritorno di questo gioco di corse pubblicato originariamente dieci anni fa.

Stando ai rumor, questa versione rimasterizzata dovrebbe uscire entro fine anno su una pletora di piattaforme, tra cui figurerebbe anche Nintendo Switch. Ovviamente per averne la conferma bisognerà attendere un eventuale annuncio da parte di Electronic Arts, ma data la recentissima classificazione del gioco nel paese asiatico è molto probabile che la presentazione ufficiale sia ormai dietro l’angolo.

Condividi con gli amici Inviare