Hearthstone: al via l'evento del Ballo in Maschera

A partire da oggi, Hearthstone ha dato il via al Ballo in Maschera, un nuovo evento a tempo limitato che durerà tre settimane.

Durante questo periodo la Locanda verrà sottoposta a un rinnovo totale, con nuovi contenuti che vengono sbloccati ogni settimana, tra cui nuove Risse, il ritorno dell’Arena a due classi, una nuova esperienza per giocatore singolo del Libro degli Eroi e molto altro.

Da oggi, inoltre, i giocatori potranno reclutare e sfruttare il potere degli Elementali in Battaglia. Questo aggiornamento porterà con sé quattro nuovi eroi, 16 nuovi servitori, un nuovo sistema di progressione e un azzeramento dei punteggi.

In più, tutti i giocatori riceveranno un biglietto gratis per l’Arena per festeggiare il ritorno dell’Arena a due classi.

Dal 13 ottobre, infine, sarà disponibile una nuova esperienza per giocatore singolo: si tratta de Il Libro degli Eroi di Rexxar ed è completamente gratis per tutti i giocatori. Sconfiggendo tutti e otto i boss di quest’avventura lineare i giocatori otterranno una busta del Cacciatore.

