Yakuza: Like a Dragon, i salvataggi PS4 non compatibili su PS5

Nella giornata di ieri, SEGA ha rivelato la data d’uscita di Yakuza: Like a Dragon sulla PlayStation 5, prevista per il 21 marzo 2021; per l’occasione, lo studio di sviluppo ha anche mostrato per la prima volta il gioco in azione sulla console Sony di prossima generazione. È stato inoltre specificato che il passaggio dalla versione PS4 a quella PS5 del gioco sarà gratuito, ma questo procedimento potrebbe non essere completamente indolore. In seguito alle domande di numerosi fan, il Ryu Ga Gotoku Studio ha infatti chiarito che i salvataggi della versione PS4 non saranno compatibili con quelle per la generazione successiva di console. Un’amara delusione per chi sperava di riprendere la sua partita su PlayStation 5.

Condividi con gli amici Inviare