Xbox Series X: lo spazio disponibile per i giochi sarà di 800 GB

Negli ultimi giorni, numerose riviste del settore hanno potuto finalmente mettere le mani su una Xbox Series X e testarne le funzionalità. Particolare impressione hanno suscitato l’efficacia della funzione Quick Resume e la rapidità dei caricamenti, dovuta all’efficiacia della nuova SSD e già messi in mostra da Microsoft qualche settimana fa per la Series S. I test sul campo hanno però anche messo in luce, come prevedibile, che non tutto lo spazio di quella SSD da 1 TB sarà disponibile per i videogiochi: come evidenziato da IGN, circa 198 GB saranno occupati da sistema operativo e altri file di sistema.

Se 800 GB sono comunque una quantità di spazio non indifferente (a meno che non stiate giocando a Call of Duty: Warzone), viene da farsi qualche domanda riguardo a cosa questo significherà per la Series S, la cui SSD ha una capacità totale di 512 GB. Se anche in questo caso lo spazio occupato dal sistema operativo dovesse aggirarsi attorno ai 200 GB, la necessità di investire in spazio esterno aggiuntivo potrebbe farsi molto più pressante.