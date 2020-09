Secondo alcuni rumor, Titanfall 3 potrebbe essere in cantiere

Quella di Titanfall 2 è una storia un po’ particolare: sparatutto apprezzato sia dai giocatori che dalla critica, non ebbe però un gran successo di pubblico, dovuto probabilmente anche a una pessima scelta della data di lancio, infilata proprio fra quelle di Battlefield 1 e di Call of Duty: Infinite Warfare. Nonostante questo, le speranze di un seguito erano molto vive fra i fan, salvo poi essere brutalmente spente a inizio di quest’anno da Respawn stessa, evidentemente troppo impegnata dallo sviluppo di Apex Legends.

Il recente arrivo dello sparatutto con i mech su Steam ha però dato una nuova botta di vitalità al titolo, e nuovi rumor potrebbero far rinascere la speranza di un nuovo capitolo della serie. Nella giornata di ieri, il noto dataminer di Apex Legends Biast12 se n’è uscito con una rivelazione tutt’altro che scontata, e cioè che Titanfall 3 sarebbe in lavorazione. L’utente ha poi reso privato il suo profilo Twitter, ma il messaggio è stato salvato e riportato su Resetera. Al solito, si tratta di speculazioni che vanno prese con le pinze; non si può mai sapere cosa effettivamente stia succedendo dietro le quinte. In ogni caso, dovessero esserci conferme o smentite le potrete trovare sulle nostre pagine.