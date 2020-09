EA Play farà parte dell'offerta Xbox Game Pass a partire da novembre

Chi ha intenzione di avere una Xbox Series X al lancio sta per avere una bella sorpresa: la già annunciata integrazione del servizio EA Play nell’Xbox Game Pass arriverà infatti su console a partire dal 10 novembre, stessa data in cui le console Microsoft di nuova generazione avranno il loro lancio. Ad annunciarlo è stato l’account ufficiale Twitter del servizio di Xbox, con la solita carica umoristica. Chi non vede l’ora di accedere al catalogo EA Play tramite la sottoscrizione Xbox Game Pass per PC dovrà invece aspettare qualche settimana in più, visto che su quest’ultima piattaforma il lancio è invece previsto per il mese di dicembre.

Siamo sicuri, in ogni caso, che l’attesa ne varrà la pena: il catalogo EA Play è infatti ricco di numerosi giochi di alto profilo, fra cui i vari Battlefield, i Mass Effect, svariati Need for Speed e anche piccole perle narrative come A Way Out.