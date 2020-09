Games with Gold: ecco i giochi in arrivo a ottobre

Microsoft ha rivelato quali giochi saranno disponibili a ottobre per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold grazie al programma Games with Gold.

Con l’avvicinarsi di Halloween, la Casa di Redmond ha ben pensato di offrire dei titoli che in qualche modo richiamino tale ricorrenza. Dunque gli abbonati potranno mettere le mani su Slayaway Camp: Butcher’s Cut, disponibile dall’1 ottobre al 31 dello stesso mese; poi sarà la volta dell’horror Maid of Sker, dal 16 ottobre al 15 novembre.

Sul versante retrocompatibilità, l’offerta di Games with Gold include Sphinx and the Cursed Mummy, riscattabile dall’1 al 15 ottobre, e Costume Quest, dal 16 al 31 ottobre.

Tutti e quattro i giochi saranno disponibili anche agli abbonati al Game Pass Ultimate.