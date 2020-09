Torchlight III: ecco la data di uscita dall'Accesso Anticipato

Perfect World Entertainment ed Echtra Games hanno annunciato la data di uscita della versione finale di Torchlight III, e dunque la data in cui il gioco lascerà il programma di Accesso Anticipato su Steam.

L’action RPG di stampo hack & slash sarà dunque disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 13 ottobre, mentre successivamente approderà anche su Nintendo Switch, tuttavia in questo caso non è stata ancora diffusa la data di lancio ufficiale.

“L’uscita completa di Torchlight III non sarebbe stata possibile senza tutto l’incredibile lavoro da parte dell’intero team di Echtra e della nostra eccellente community di giocatori dell’Accesso Anticipato,” ha dichiarato Max Schaefer, amministratore delegato di Echtra Games e co-fondatore del marchio di Torchlight. “Abbiamo messo il cuore in questa nuova avventura ed è stato straordinario ricevere così tanto sostegno dai giocatori mentre il gioco è stato in fase di sviluppo live. Con le modifiche significative che abbiamo apportato nel corso del viaggio di Torchlight III in Accesso Anticipato, abbiamo fatto del nostro meglio per integrare in maniera coerente i pareri dei giocatori quanto più possibile nel gioco mentre avanziamo verso il lancio. Il prossimo mese non vediamo l’ora di accogliere tutti i giocatori nella Frontiera!”

In Torchlight III è passato un secolo dagli eventi del diretto predecessore, in cui i grandi eroi del passato hanno sconfitto l’Alchimista oscuro e sigillato il cuore del Signore dei Netherim dentro il Nucleo a orologeria. Gli eroi hanno portato la pace nel mondo di Novastraia, ma ora l’impero di Bracite si trova sull’orlo della rovina, sotto la minaccia di un’invasione da parte dei Netherim e dei loro alleati. Per salvare Novastraia, i giocatori di Torchlight III dovranno radunare le loro facoltà mentali e affrontare la Frontiera in cerca di fama, gloria e nuove avventure.

