Sackboy: A Big Adventure torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay

Sony Interactive Entertainment ha confezionato un nuovo video di gameplay dedicato a Sackboy: A Big Adventure, il platform tridimensionale in lavorazione presso gli studi di Sumo Digital.

Ned Waterhouse, design director di Sackboy: A Big Adventure, coglie l’occasione per spiegare la filosofia che ha portato alla creazione del gioco. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di offrire una simpatica avventura da affrontare anche in co-op piena zeppa di livelli dal feeling unico e in grado di sorprendere costantemente i giocatori. Non mancheranno numerose opzioni di personalizzazione: il protagonista può infatti essere personalizzato con oltre sessanta costumi da sbloccare nel corso dell’avventura, e può esprimersi attraverso decine di emote.

Sackboy: A Big Adventure sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 19 novembre.