Cyberpunk 2077: gli sviluppatori sarebbero sottoposti a crunch estremo

Mentre ci avviciniamo sempre più alla data di uscita di Cyberpunk 2077, prevista per il prossimo 19 novembre, ecco spuntare puntuale come un orologio svizzero un report giornalistico sulle presunte condizioni di crunch estremo a cui sarebbero sottoposti i dipendenti di CD Projekt RED.

Stando a quanto rivelato dall’ormai solito Jason Schreier sulle colonne di Bloomberg, gli sviluppatori sarebbero obbligati a lavorare per sei giorni alla settimana a ritmi stressanti al fine di raggiungere gli obiettivi e far sì che il gioco veda la luce del sole nella data prestabilita. Secondo quanto riportato da Schreier, che cita fonti anonime interne alla compagnia polacca, in alcuni casi questi ritmi di lavoro sarebbero in essere da più di un anno, mentre il crunch dell’intero team sarebbe stato implementato solo nelle battute finali della lavorazione, sebbene non venga precisato esattamente quando siano state applicate tali misure.

Infine, secondo un’email che sarebbe stata inviata allo staff dallo studio head Adam Badowski, CD Projekt RED avrebbe preso in considerazione ogni possibile soluzione per evitare di sottoporre i dipendenti a ritmi di lavoro estenuanti, ma alla fine nessuna di queste sarebbe stata reputata una valida alternativa capace di non entrare in contrasto con la tabella di marcia prestabilita.

Insomma, se le cose dovessero stare davvero così, i diversi rinvii di Cyberpunk 2077 non hanno portato a condizioni di lavoro migliori per i dipendenti dello studio polacco, con buona pace di chi invece sperava che lo slittamento dell’uscita sarebbe stato benefico per i lavoratori.

