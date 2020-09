Flying Wild Hog sigla una partnership con Focus Home Interactive

Focus Home Interactive e Flying Wild Hog hanno fatto sapere di aver appena siglato una partnership per lo sviluppo di un nuovo videogioco.

“Noi di Focus ci siamo fissati lo scopo di portare sul mercato dei videogiochi emozionanti e innovativi, e con il suo nuovo titolo sappiamo che Flying Wild Hog riuscirà a centrare questo obiettivo, sia in termini di qualità che di originalità,” ha dichiarato John Bert, direttore operativo di Focus Home Interactive. “Siamo entusiasti di lavorare con un team di tale caratura professionale, dei veri maestri quando si tratta di realizzare videogiochi d’azione spettacolari.”

“Focus Home Interactive è il partner perfetto per noi,” ha affermato Michal Szustak, CEO di Flying Wild Hog. “Entrambi condividiamo la passione per la creazione di mondi unici ed entusiasmanti coadiuvati da un folle gameplay. Inoltre a entrambi teniamo a cuore sia la qualità che la creatività. Il team di Focus non solo crede nella nostra visione, ma ci aiuta a plasmare quella visione in un videogioco straordinario.”

Con l’annuncio di questo nuovo progetto purtroppo ancora avvolto nel più stretto riserbo, salgono a tre i videogiochi in lavorazione presso lo studio polacco: oltre a Shadow Warrior 3, infatti, vi è anche l’action RPG multiplayer sviluppato in collaborazione con Jagex.

