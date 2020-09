Elite Dangerous: Odyssey, arriva il secondo dev diary

Dopo il primo dev diary di qualche settimana fa, che era servito da introduzione a Elite Dangerous: Odyssey, nella serata di ieri Frontier Developments ha rilasciato la seconda parte della presentazione di questa nuova espansione per il suo simulatore di viaggi interstellari. Ricordiamo che l’espansione Odyssey si concentrerà prevalentemente sul gameplay piedi a terra, andando quindi ad espandere la componente di esplorazione planetaria già introdotta da Horizons. Ad accompagnarci alla scoperta di cos’ha in cantiere per noi lo sviluppatore sono il Game Director Piers Jackson, l’Art Director Chris Gregory, il Lead Designer Gareth Hughes, il Principal Audio Designer Matthew Florianz e il Principal Animator Felix Ilsle.

Grande accento verrà posto da quest’espansione sulla libertà di scelta: potermo infatti decidere di intraprendere più carriere, come ad esempio quella dell’esploratore, o una più incentrata sul combattimento con altri giocatori o ancora una specializzata nella raccolta di risorse da relitti abbandonati; a ciascuna di esse sarà associata una tuta specifica. Numerosi anche i nuovi ambienti che potremo esplorare in Elite Dangerous: Odyssey, e che andranno da veri e propri porti spaziali ai settlement, descritti come insediamenti di frontiera dall’atmosfera spiccatamente western (solo che al posto dei revolver ci saranno le armi laser, immaginiamo).

Ovviamente, questi insediamenti non avrebbero lo stesso senso senza una popolazione di NPC che dia loro vita; e con molti di questi potremo interagire, accettando per esempio missioni o incarichi per le varie fazioni presenti nel mondo di gioco. Non saremo però obbligati a fare il fattorino spaziale; nel video viene sottolineata la possibilità di scegliere vie meno… moralmente limpide per arricchirci.

Elite Dangerous: Odyssey arriverà nei primi mesi del 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo che nella giornata di ieri Frontier Development ha anche annunciato che Elite Dangerous: Horizons diventerà gratuito a partire dal 27 ottobre.