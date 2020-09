Terra Invicta raggiunge il suo obiettivo su Kickstarter

Se siete appassionati di X-COM: Enemy Unknown e del suo seguito, è molto probabile che abbiate sentito nominare il mod Long War. Circa un anno fa, gli sviluppatori di questo mod dall’enorme successo hanno deciso di mettersi al lavoro su un loro gioco 4X, e cioè Terra Invicta. Pavonis Interactive – precedentemente conosciuto come Long War Studios – presenta Terra Invicta su Kickstarter come un grand strategy in cui dovremo affrontare una minaccia aliena, e giocheremo “come il leader di un gruppo di umani che sta cercando di capire e affrontare la minaccia – e di portare le nazioni della Terra dalla propria parte, industrializzare il sistema solare e costruire una flotta stellare capace di affrontrare gli invasori.” Un incipit che sembra familiare, ma non gliene si può certo fare una colpa se preferiscono restare su terreno narrativo già noto.

In ogni caso, nella giornata di ieri è partita la campagna di finanziamento su Kickstarter, e se l’idea vi ha già intrigato sarete contenti di sapere che il bersaglio è stato superato in appena sei ore. Ovviamente, più gente contribuirà alla causa più saranno gli stretch goal sbloccati, che verranno rivelati mano a mano. Terra Invicta è già presente su Steam, e arriverà su PC nell’estate del 2021. Nel corso dell’ultima settimana è stato anche rilasciato un trailer di gameplay.