Borderlands: Bunkers & Badasses diventerà un gioco da tavolo

Se avete giocato a Borderlands 2, sicuramente ricorderete Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, l’acclamato DLC che vedeva Brick, Mordecai e Lilith distrarsi con Bunkers & Badasses, il gioco di ruolo creato da Tiny Tina. Sembra che presto potremo metterci mano anche noi, cortesia di Gearbox e di Nerdvana Games, che ha scritto e preparato un manuale di gioco ricco di regole, immagini e avventure originali. Sì, ci saranno anche le annotazioni di Tiny Tina.

Ma non sarebbe un vero gioco da tavolo senza la possibilità di tirare un 20 sulla nostra poco saggia scelta di prendere a pugni Re Ragnar, e quindi Bunkers & Badasses arriverà con il suo set speciale di dadi; sembra che uno di questi, il “Badass dice”, avrà anche il peso distribuito specificamente per aumentare la possibilità di compiere una Badass action (Randy Pitchford non ha voluto spiegare cosa siano di preciso, l’infingardo). E non mancheranno nemmeno le miniature dei nostri eroi preferiti (da giocare) e dei nostri nemici preferiti (da sbudellare), perché quando si è troppo impegnati a considerare come annichilire una forza nemica è facile dimenticarsi il proprio posto sulla board di gioco.

Bunkers & Badasses è attualmente preordinabile sul sito di Nerdvana Games al prezzo di 59,99$.