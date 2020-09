Descenders arriverà su Switch a novembre

Se avete mai sognato di catapultarvi giù da una collina a dorso di mountain bike senza però lasciare la comodità del vostro divano, letto o mobilio prediletto per la poltronaggine, sarete contenti di sapere che a partire dal 6 novembre Descenders arriverà su Nintendo Switch. Realizzato da RageSquid e già uscito da qualche settimana su PC, PlayStation 4 e Xbox One, questo particolare gioco di corse spericolate era stato da noi parecchio apprezzato in sede di recensione, grazie a ottimi controlli e al fatto che la progressione non è una scusa per dimenticarsi il miglioramento personale.

Chi effettuerà il preorder di Descenders per Nintendo Switch otterà anche il Descent Lux Set, una serie di oggetti di personalizzazione rari per tuta, caso e bicicletta. Anche se non farete il preorder, potrete comunque ottenere questi oggetti tramite il sistema di progression; ma non mettiamo in dubbio che sarà richiesto un discreto impegno.