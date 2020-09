Assetto Corsa Competizione: il DLC GT4 Pack arriva su PS4 e Xbox One

505 Games e Kunos Simulazioni hanno da poco annunciato che il DLC GT4 Pack per Assetto Corsa Competizione è ora disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di 19,99€. Oltre a questo DLC, sui negozi digitali di PlayStation e Microsoft è arrivato anche il Season Pass per l’acclamato simulatore di foggia italica, disponibile al prezzo di 24,99€ e che include sia il GT4 Pack che il futuro British GT Pack, disponibile a partire dall’inverno 2020.

Già rilasciato a luglio su PC, il GT4 pack aggiungerà ad Assetto Corsa Competizione 11 nuove auto appartenenti alla GT4 European Series, realizzata da SRO Motorsports Group; una serie di auto perfette come punto di partenza. La lista completa di auto aggiunte in questo DLC, e il numero di livree disponibili per ciascuna, è riportato di seguito:

Alpine A110 GT4 (7 nuove livree)

(7 nuove livree) Aston Martin Vantage GT4 (7 nuove livree)

(7 nuove livree) Audi R8 LMS GT4 (4 nuove livree)

(4 nuove livree) BMW M4 GT4 (8 nuove livree)

(8 nuove livree) Chevrolet Camaro GT4R (2 nuove livree)

(2 nuove livree) Ginetta G55 GT4 (1 nuova livrea)

(1 nuova livrea) KTM X-Bow GT4 (3 nuove livree)

(3 nuove livree) Maserati MC GT4 (1 nuova livrea)

(1 nuova livrea) Mclaren 570S GT4 (5 nuove livree)

(5 nuove livree) Mercedes AMG GT4 (10 nuove livree)

(10 nuove livree) Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (4 nuove livree)