Cyberpunk 2077: ecco il nuovo spot con Keanu Reeves

CD Projekt RED ha pubblicato un breve spot pubblicitario dedicato a Cyberpunk 2077 con protagonista Keanu Reeves, che nel gioco interpreta il comprimario Johnny Silverhand.

Il video promozionale è stato trasmesso durante la prima partita delle finali NBA di quest’anno tra Los Angeles Lakers e Miami Heat. Nello spot, Keanu Reeves invita i giocatori a unirsi con lui nella sua avventura a Night City.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, mentre la versione per Google Stadia sarà disponibile successivamente. Il titolo arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S, con la possibilità di ricevere l’upgrade gratuito alle versioni next-gen in caso di acquisto del gioco nei formati per le piattaforme della generazione attuale.