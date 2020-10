Marvel's Spider-Man Remastered cambia il volto di Peter Parker

Un altro macigno si abbatte su Marvel’s Spider-Man Remastered ora che Insomniac Games ha svelato di aver modificato radicalmente il volto del protagonista, Peter Parker.

Come se non bastassero le polemiche circa l’incompatibilità dei salvataggi della versione per PS4, l’assenza di un’edizione fisica e il mancato upgrade gratuito alla remaster per PS5, ora i fan attaccano Insomniac Games dal momento che il nuovo volto di Peter Parker sembra di gran lunga più giovane di quello dell’originale. In linea di massima, i fan non hanno apprezzato per nulla il re-cast del protagonista, tanto che i commenti negativi indirizzati agli sviluppatori si moltiplicano di ora in ora, e in tanti stanno chiedendo un ritorno al Peter originale.

Nel frattempo, Bryan Intihar di Insomniac Games ha voluto rispondere agli appassionati con un breve messaggio diffuso via Twitter, dichiarando che il team sta ascoltando le loro rimostranze e che la decisione di cambiare volto al protagonista non è stata presa con leggerezza. Al contempo, Intihar spiega che il cambio si è reso necessario al fine di collegare un volto più credibile alle movenze e alla voce di Yuri Lowenthal, doppiatore e attore in performance capture del protagonista.

Marvel’s Spider-Man Remastered, lo ricordiamo, sarà disponibile esclusivamente come parte della Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Editional lancio di PS5, cioè dal 19 novembre.