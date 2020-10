PlayStation Plus: svelati i giochi di ottobre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato su quali videogiochi potranno mettere le mani a ottobre gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Anche questo mese saranno due i titoli disponibili, entrambi verranno aggiunti alla Instant Game Collection dal prossimo 6 ottobre. Si tratta di Vampyr, il gioco di ruolo a tema vampiresco sviluppato da Dontnod Entertainment (gli autori di Life is Strange), e di Need For Speed: Payback, penultima incarnazione della celebre saga automobilistica targata Electronic Arts.

Vi ricordiamo, inoltre, che Street Fighter V e PlayerUnknown’s Battlegrounds, i due videogiochi concessi agli abbonati nel mese di settembre, saranno riscattabili fino al 5 ottobre.

