Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco la modalità Zombi

Nelle scorse ore, Activision ha presentato ufficialmente la campagna Zombi di Call of Duty: Black Ops Cold War, modalità cooperativa per quattro giocatori.

Quello incluso nel prossimo Call of Duty sarà un completo reboot della modalità Zombi, con una nuova storia e un nuovo cast di personaggi. La modalità include nuovi modi per accumulare progressi, le specialità più celebri e amate e un arsenale di armi della Guerra Fredda per aiutare i superstiti a dominare le legioni di non morti. Con più di un richiamo a “Nacht der Untoten”, la mappa da cui tutto ha avuto inizio, “Die Maschine” è ambientata nei primi anni ’80, ma getta le proprie radici in un passato ancora più remoto.

Vestendo i panni degli operatori del team Requiem, una squadra d’intervento internazionale finanziata dalla CIA e guidata da Grigori Weaver, i giocatori dovranno esplorare un bunker della Seconda Guerra Mondiale che non è stato devastato solo dal passare degli anni, ma invece nasconde terribili segreti.

Nel corso della missione gli operatori dovranno però vedersela con il gruppo Omega, una divisione rivale a guida sovietica. Anche questa controparte di Requiem ha un vivo interesse per lo studio e soprattutto lo sfruttamento delle inspiegabili anomalie che si stanno manifestando in tutto il mondo.

Gli sviluppatori fanno sapere che anche la modalità Zombi supporterà la funzionalità cross-play permettendo di formare squadre composte da giocatori su più piattaforme, anche di generazioni differenti. Inoltre, il tempo passato a giocare a Zombi permetterà ai giocatori di progredire nel Battle Pass, proprio come accade nelle altre modalità multiplayer e in Call of Duty: Warzone.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile nei negozi dal 13 novembre.