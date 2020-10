Già disponibile da qualche giorno in formato digitale, Ori and the Will of the Wisps per Nintendo Switch sta per ricevere un’apposita edizione fisica griffata iam8bit.

La compagnia ha infatti annunciato la data di uscita di tale versione retail, che sarà disponibile sugli scaffali dal prossimo 8 dicembre grazie a un accordo di distribuzione siglato con Skybound Games. “Siamo entusiasti di poter collaborare con Moon Studios e Xbox Game Studios per portare ai fan ancora più contenuti premium per una serie così amata“, hanno dichiarato Jon Gibson e Amanda White, co-titolari di iam8bit. “Ori e The Will of the Wisps è noto per essere un gioco carico di emozioni, e non potremmo essere più felici di commemorare i momenti più belli attraverso questa edizione fisica“.

