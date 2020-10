Earth Defense Force: World Brothers, pubblicato il secondo trailer ufficiale

D3 Publisher e Sandlot hanno confezionato un secondo trailer ufficiale di Earth Defense Force: World Brothers, spin-off della celebre saga di sparatutto cooperativi che vedono i giocatori affrontare orde di insetti alieni.

Al contrario di quanto avviene nella serie principale, qui tutto appare in voxel art. Gli sviluppatori porteranno i giocatori a combattere in vari campi di battaglia ispirati ai luoghi più iconici della Terra, ricreati utilizzando questo particolare stile grafico che fa uso di modelli tridimensionali costruiti assemblando cubi 3D.

Il gioco sarà disponibile su PS4 e Switch in Giappone dal 24 dicembre, mentre in Occidente arriverà nei primi mesi del 2021.