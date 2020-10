Super Mario Bros. 35 è disponibile da oggi su Switch

Super Mario Bros. 35 è disponibile per il download gratuito su Switch a partire da oggi, a patto di essere abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Questo particolare esperimento battle royale pone il giocatore contro altri trentaquattro utenti in una lotta per la sopravvivenza. Ogni utente deve quindi affrontare i livelli del primo Super Mario Bros. tenendo sempre sott’occhio il suo timer, tuttavia quando sconfigge un qualsiasi nemico, questo viene teletrasportato nella partita di un altro giocatore mentre al proprio timer vengono aggiunti secondi preziosi. COme in qualsiasi battle royale, vince solo l’ultimo rimasto tra i 35 giocatori iniziali.

Da notare che Super Mario Bros. 35 è free-to-play, ma sarà disponibile solamente fino al prossimo 31 marzo 2021.