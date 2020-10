Come spesso capita, Denuvo tende a venire rimosso dai giochi che ne fanno uso dopo qualche tempo dal lancio. Oggi è il turno di Resident Evil 3 che, stando alla sua pagina su steamdb, sembra aver rimosso il tanto odiato software. Per quanto si sia rivelato tutto sommato efficace nel combattere il fenomeno della pirateria, molte sono infatti le preoccupazioni sollevate da Denuvo fra i giocatori, dovute sia alla sua intrusività che a preoccupazioni riguardanti l’impatto sull’hardware del sistema; in particolare, sembra che le prime versioni non fossero particolarmente benigne con le SSD. E di recente, particolare scalpore aveva suscitato il caso di DOOM Eternal.

Una volta superata la preoccupazione per la prima ondata di pirati all’arrembaggio, in ogni caso, sembra che Capcom abbia deciso non valesse più la pena associare questo software a Resident Evil 3; e siamo sicuri che chi nutre diffidenza per Denuvo sarà più che contento di saperlo.