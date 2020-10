Ghostrunner: la demo è stata aggiornata con nuovo contenuto

Sembra che in previsione del lancio di fine ottobre lo sviluppatore polacco One More Level abbia deciso di aggiungere un po’ di pepe alla sua demo di Ghostrunner, già disponibile da qualche tempo. Il breve segmento introduttivo al cibernetico action in prima persona è infatti stato aggiornato con nuove statistiche, un posizionamento diverso dei nemici, modifiche al comparto audio e al gameplay e anche un nuovo livello, che introduce qualche dettaglio aggiuntivo sulla storia.

La scelta è senza dubbio stata fatta per rendere la demo più rappresentativa del prodotto finale, oltre ovviamente per stuzzicare i giocatori che dovessero averla già percorsa a rivisitarne i livelli e ad affinare le proprie abilità. Si sa, molti giocatori hanno la memoria corta e potrebbero dimenticarsi che Ghostrunner sarà disponibile a partire dal 27 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.