Horace arriverà su Nintendo Switch a ottobre

Il buon robottino Horace era arrivato su Steam circa un anno fa, ma sembra che la sete di avventure lo abbia portato ad andare più in là dei confini del mercato PC. A partire dal 27 ottobre, infatti, Horace sarà disponibile anche per Nintendo Switch, come annunciato poco fa dallo sviluppatore stesso. Questo platformer dal gusto retrò ha dalla sua una storia particolarmente curata, che ci porta a impersonare un robottino e a scoprire le sue interazioni con i numerosi personaggi che condiscono la storia di questa produzione indie, ricca di riferimenti alla cultura pop. Il tutto mentre affrontiamo avariati livelli in cui dobbiamo… ehm, raccogliere la spazzatura. Oh, insomma, non fate tante storie, che tanto lo sappiamo che andate matti per Katamary Damacy.

Per l’occasione è anche stato preparato un breve trailer di presentazione.