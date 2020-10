No, non è il primo aprile, né si tratta di un pesce fuori stagione, né siamo stati colti da improvvisi deliri allucinogeni: nel corso di una breve presentazione tenuta sul canale ufficiale Nintendo, Masahiro Sakurai in persona ha annunciato che dopo Min Min, il prossimo personaggio DLC di Super Smash Bros. Ultimate sarà Steve di Minecraft. Con lui arriveranno anche gli aspetti alternativi Alex, Zombie ed Enderman, giusto per rendere l’esperienza un po’ più completa. E potete giurarci che avranno a disposizione tanti degli strumenti che siamo soliti usare nel sandbox di Mojang: gli spezzoni di gameplay mostrati hanno evidenziato come questo nuovo combattente potrà fare uso dei suoi classici blocchi di costruzione, posizionare blocchi di dinamite attivabili tramite interruttori e, ovviamente, crearsi da sè le proprie armi.

Steve e tutti i suoi amici arriveranno su Super Smash Bros. Ultimate come parte del Fighters Pass Vol. 2, al prezzo di 29,99€, oppure singolarmente acquistando il Set Sfidante 7 al prezzo di 5,99€. Con loro arriverà anche un nuovo stage ispirato a Minecraft e sette tracce musicali prese direttamente dal gioco. Una presentazione più accurata del gameplay di Steve (e Alex) arriverà il 3 ottobre alle 16:30, e sarà importante seguirla perché come ha sottolineato Sakurai, “molti elementi sono diversi rispetto a quelli degli altri combattenti, quindi mi piacerebbe mostrarveli bene così potrete capire come utilizzarli al meglio.”