Outriders potrebbe essere a rischio rinvio

Pare proprio che Outriders sia in procinto di subire un rinvio, perlomeno stando a quanto riportato su Steam.

Lo sparatutto cooperativo di People Can Fly e Square Enix potrebbe infatti saltare la finestra di lancio delle prossime festività natalizie, come inizialmente annunciato, per approdare su PC e console a partire dal successivo 2 febbraio 2021. Questa è infatti la data di uscita riportata sul negozio digitale di Valve, tuttavia il publisher nipponico non ha ancora diffuso alcuna comunicazione in merito.

Difficile che si tratti di un errore dal momento che la data di lancio su Steam è stata modificata proprio in queste ore, dunque è molto probabile che tale modifica abbia anticipato l’annuncio di publisher e sviluppatori. Naturalmente in caso di una comunicazione ufficiale non mancheremo di tenervi informati.

