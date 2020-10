World of Warcraft: Shadowlands è stato rinviato, in arrivo la pre-patch

Brutte notizie per tutti i giocatori di World of Warcraft che attendono spasmodicamente Shadowlands: Blizzard Entertainment ha appena fatto sapere di aver rinviato la data di lancio dell’espansione a data da destinarsi.

Con un messaggio diffuso tramite Twitter, l’executive producer John Hight ha dichiarato che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per apportare le ultime limature al codice di gioco e far sì che i fan mettano le mani sul miglior prodotto possibile. Per questo Shadowlands non uscirà il prossimo 27 ottobre, come inizialmente previsto. Purtroppo la Casa di Irvine non ha ancora fissato la nuova data di uscita, tuttavia Hight assicura che l’espansione sarà comunque disponibile entro fine anno.

Nel frattempo, il 13 ottobre verrà pubblicata la pre-patch che prepara il mondo di World of Warcraft all’arrivo di Shadowlands, offrendo ai giocatori un nuovo sistema di acquisizione esperienza e passaggio di livello, alcune opzioni di personalizzazione aggiuntive, e molto altro.

