Super Smash Bros. Ultimate: Steve nei piani da circa sei anni

Molti saranno rimasti sorpresi dall’annuncio di Masahiro Sakurai nella giornata di ieri, che ha presentato Steve di Minecraft come nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate. Ma come sottolineato dal producer stesso nel corso della presentazione, non si sarebbe certo trattato di un colpo di testa dell’ultimo minuto. A fornire un’indicazione più precisa riguardo al tempo che Steve ha passato come idea circolante all’interno del team di sviluppo prima di venire concretizzato non è stato però Sakurai ma Daniel Kaplan, ex production designer di Mojang.

In un tweet, Kaplan avrebbe infatti chiesto ai suoi follower di cercare di indovinare quando sarebbero iniziate le discussioni per portare il protagonista di Minecraft a scontrarsi con le mascotte Nintendo; e a ricevere risposta affermativa è stato il “2014” del noto analista di settore Daniel Ahmad. Una data simile sembra indicare che i piani fossero addirittura di far arrivare Steve su Super Smash Bros. 4, ma ovviamente non è dato saperlo per certo.

Ricordiamo che Masahiro Sakurai fornirà una presentazione molto più dettagliata di Steve e di come si comporterà sul campo di battaglia domani alle 16.30.